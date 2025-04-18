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18 апреля, 07:15

Общество

Более миллиона москвичей установили самозапрет на кредиты

Более миллиона москвичей установили самозапрет на кредиты

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С начала марта россияне получили возможность ограничить оформление займов, и уже 10 миллионов человек подали соответствующее заявление. Больше других оказались активны жители Москвы – самозапрет установили свыше миллиона человек.

В Национальном бюро кредитных историй объяснили высокий спрос стремлением обезопаситься от мошенников. При установленном запрете оформить кредит становится невозможно как для злоумышленников, так и для банков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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