Более миллиона москвичей установили самозапрет на кредиты

С начала марта россияне получили возможность ограничить оформление займов, и уже 10 миллионов человек подали соответствующее заявление. Больше других оказались активны жители Москвы – самозапрет установили свыше миллиона человек.

В Национальном бюро кредитных историй объяснили высокий спрос стремлением обезопаситься от мошенников. При установленном запрете оформить кредит становится невозможно как для злоумышленников, так и для банков.

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