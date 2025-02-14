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14 февраля, 15:39

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Психолог Федорович: специалисты должны участвовать в работе с детьми с момента зачатия

Психолог заявил, что специалисты должны участвовать в работе с детьми с момента зачатия

Фото: 123RF/zinkevych

Психологам необходимо участвовать в работе с детьми с момента зачатия, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на клинического психолога Александра Федоровича.

Эксперт подчеркнул, что в сформированной паре, которая в дальнейшем должна стать семьей, уже не должно быть проблем, чтобы ребенок не отыгрывал их в перспективе.

"Но это должно быть все официально. Это значит, что у специалистов должно быть право привлекать родителей к решению этих вопросов. Не спрашивать их согласия, если специалист видит проблему, а у него должно быть право воспользоваться необходимостью привлечь родителей", – добавил Федорович.

Ранее клинический нейропсихолог Ирина Хвингия заявила, что физическая нагрузка на нервную систему матерей влияет на развитие дислексии (нарушение способности к овладению навыками чтения и письма. – Прим. ред.) у детей. По ее словам, уровень стресса у женщин стал выше, что не может не оказать влияние на протекание беременности.

Кроме того, рождение ребенка недоношенным тоже влияет на его нервную систему. Однако, отметила Хвингия, в России в последние годы стремительно развивается детская реанимация, благодаря чему медикам удается выхаживать таких младенцев.

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