Нейропсихолог Хвингия: физическая нагрузка на мать влияет на развитие дислексии у детей

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Физическая нагрузка на нервную систему матерей влияет на развитие дислексии (нарушение способности к овладению навыками чтения и письма. – Прим. ред.) у детей, заявила клинический нейропсихолог Ирина Хвингия в интервью радио Sputnik.

По ее словам, уровень стресса у женщин стал выше, что не может не оказать влияние на протекание беременности. Кроме того, рождение ребенка недоношенным тоже влияет на его нервную систему. Однако, отметила Хвингия, в России в последние годы стремительно развивается детская реанимация, благодаря чему медикам удается выхаживать таких младенцев.

Также на распространение дислексии среди детей повлияла популярность развивающих методик, которые зачастую применяются не по фактическому возрасту, а намного раньше.

"А если ребенок делает что-то, что ему по возрасту не положено, то он это делает только за счет чего-то другого, потому что мозг нам не дает больше нейронов на развитие какой-либо функции", – подчеркнула специалист.

Она обратила внимание, что предотвратить дислексию можно. Для этого необходимо учить детей навыкам в срок и регулярно проходить обследования, если у родителей возникают какие-либо подозрения насчет здоровья своего ребенка.

Ранее родителей призвали не ругать подростка за игроманию – вместо этого необходимо оказать ему поддержку. Когда родители говорят игроману, что он неправильно живет и не тем увлекается, у ребенка может возникнуть ощущение, будто он вообще все делает не так, считает психолог Наталья Наумова.