Педагог Неверова объяснила хулиганство ребенка адаптацией к проблемам в семье

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Хулиганское поведение ребенка можно объяснить его попыткой адаптироваться к тем условиям, в которых он существует. Например, к проблемам в семье, заявила педагог Полина Неверова в беседе с "Газетой.ру".

"Ребенок может подражать поведению родителя, являющегося агрессором. В таком случае в школе подросток будет повышать голос, использовать нецензурную лексику, и для него такое поведение будет казаться нормой", – объяснила она.

Другой вариант – родители слишком подавляют волю ребенка, много ему запрещают, поэтому через агрессию он выражает свой негатив. Эксперт уверена, что любое отклоняющееся от нормы поведение подростка подразумевает протест против несправедливости, с которой он ничего не может сделать.

Также склонность хулиганить может быть последствием личной неудовлетворенности, например неуспеваемостью в школе. Чтобы справиться с этим, нужно обратить внимание на проблемы в семье, уверена Неверова.

"Гнев, негативные переживания – это нормально, однако необходимо научиться правильно их проявлять и контролировать себя. Нужно научиться слышать своего ребенка, понимать его и его проблемы", – посоветовала она.

Однако нельзя игнорировать переживания и давить на подростка, так как это лишь усугубит ситуацию. Если хулигана нужно наказать, то это лучше сделать в исправлении совершенного. Также разговор с ребенком может помочь понять мотивы такого поведения.

"В некоторых случаях может понадобиться работа со специалистом, например педагогом-психологом", – резюмировала Неверова.

Ранее в России предложили возродить в школах систему начисления оценок за поведение. По мнению депутата муниципального образования Санкт-Петербурга, председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова, именно школа занимается воспитанием учащихся.