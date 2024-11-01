Депутат Ветров предложил возродить систему начисления оценок за поведение в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В школах необходимо возродить систему начисления оценок за поведение, считает депутат муниципального образования Санкт-Петербурга, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение депутата к главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.

"Как известно, школа это не только место, где дети получают знания, но и один из первых социальных институтов, где ученик получает определенное воспитание и навыки коммуникации в социуме. К сожалению, в процессе деидеологизации в 1990-е годы школу попытались лишить воспитательных задач, – объяснил Ветров.

При этом, по мнению депутата, фактически школа все равно занимается воспитанием учащихся. На фоне этого, а также коренных изменений в сфере образования и возрождения педагогических традиций есть смысл рассмотреть вопрос о возвращении оценок за поведение, считает Ветров. Так, например, учителя могут ставить хорошие оценки за отсутствие необоснованных прогулов, внешний вид ученика или вежливое общение со сверстниками и учителями.

Ранее Ветров предложил ввести разовое ежегодное зачисление определенной суммы на Пушкинскую карту для тех школьников, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Эти деньги, по его плану, можно будет потратить на школьные принадлежности, форму, сменную обувь и спортивный инвентарь.