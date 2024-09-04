Эксперт Ветров предложил не задавать школьникам домашние задания в первые дни учебы

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В первые дни учебы необходимо отказаться от домашних заданий и изучения сложных предметов, чтобы снизить стресс, который испытывают школьники в связи с началом нового учебного года. С таким предложением выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, направив соответствующее обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову, передает RT.

"Резкое перестроение графика и распорядка дня, рациона и физических упражнений способны спровоцировать у детей признаки депрессии, серьезно снизить успеваемость и даже сформировать психологическое отторжение к посещению школы", – объяснил эксперт.

Он также указал на то, что между летними каникулами и учебным годом нет никакого плавного перехода, который бы позволил снизить негативные эмоции у школьника.

Ветров в обращении уточнил, что данную практику можно распространить на учеников начальной и средней школы, которым не нужно будет в конце года сдавать экзамены или поступать в институт.

Ранее директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева поделилась советами в связи с началом учебного года. По ее словам, лучше не нагружать ребенка лишними заботами. При этом она не рекомендовала забывать о том, что нужно как можно раньше настраиваться на учебный ритм. Например, как она утверждает, важно восстановить режим сна и адаптировать его под школьные будни.

