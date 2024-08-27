Майя Булаева: перед 1 сентября и родителям, и детям нужно как следует отдохнуть

Фото: Эдуард Сапрыгин

Полноценный семейный отдых необходимо организовать перед началом учебного года. Об этом Агентству "Москва" рассказала директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева.

Она рассказала, как ребенку стоит провести последние дни каникул. По ее словам, лучше не нагружать ребенка лишними заботами.

"То есть отдых поможет всем – и родителям, и детям – набраться сил и войти в новый ритм жизни бодрыми и готовыми на новые свершения", – заметила Булаева.

При этом директор не рекомендует забывать о том, что нужно как можно раньше настраиваться на учебный ритм. Важно восстановить режим сна и адаптировать его под школьные будни. Для этого, посоветовала Булаева, можно начинать вставать на 20–30 минут раньше привычного и ежедневно приближаться к нужному времени пробуждения.

"Перед сном желательно отказываться от гаджетов и чрезмерной активности. Так у ребенка не будет перевозбуждения, а засыпать будет гораздо легче", – пояснила она.

Перед началом учебного года стоит поговорить с ребенком на чистоту, заявила Булаева. Она предложила узнать у ребенка, какие у него есть страхи и сомнения, а также как он себя чувствует.

Собрать рюкзак и подготовить одежду лучше с вечера. Так удастся не только сэкономить время утром, но и ничего не забыть. Нужно также заранее привести рабочее место в порядок. Не стоит откладывать уборку на потом. Ребенку надо помочь разобрать завалы, расставить все по местам и выкинуть ненужные предметы. Это сразу настроит школьника на рабочий лад и не будет отвлекать от учебных дел, продолжила директор.

Еще один важный совет – не допускать прокрастинации в мелочах. Не стоит откладывать задачи, которые можно сделать за две минуты. При этом, говоря о том, стоит ли сразу записывать ребенка на кружки, Булаева напомнила, что первая неделя – самая тяжелая. Главное в этот период – плавно войти в учебный ритм и не переборщить с нагрузкой.

"По возможности лучше вводить дополнительные занятия постепенно. И в первую очередь стоит поговорить с ребенком, какие именно занятия ему по душе, только после этого планировать его внеклассный график", – подчеркнула Булаева.

В первую неделю ребенку не помешает "режим энергосбережения", добавила она. В это время не рекомендуется планировать активные и "шумные" выходные. Наоборот, ребенку стоит дать возможность чуть дольше поспать или не тревожить с утра. Отдать предпочтение спокойным семейным видам досуга – наилучшее решение, считает директоры "Школы в Некрасовке".

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести единый набор для первоклассника. По ее словам, это поможет снизить финансовую нагрузку на родителей.

По расчетам Росстата, стоимость сбора первоклассника в школу в июле увеличилась на 7,1% по сравнению с июлем 2023 года – до 32,1 тысячи рублей. При этом собрать девочку дороже, чем мальчика.