Минпросвещения РФ контролирует ситуацию с переходом учащихся в 10-й класс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство просвещения РФ контролирует вопросы с переходом учащихся в следующие учебные классы, включая переход в 10-й класс, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Каждый спорный случай рассматривается отдельно – прежде всего по ним принимаются решения в интересах ребенка", – рассказали в министерстве.

По данным Минпросвещения, сами школы определяют правила отбора в следующей класс. В любом случае школьнику перед приходом в 10-й класс нужно сначала получить аттестат об основном общем образовании.

Ранее Рособрнадзор получил 67 жалоб от родителей из-за отказа в зачислении их детей в 10-й класс. Некоторые жалобы поступили из Москвы. При этом в столице эти вопросы должны были быть решены еще к 23 августа. У ведомства пока нет данных, попали ли эти выпускники девятых классов в число зачисленных на 10-й год обучения.

