Петр Потапов дал советы родителям будущих первоклассников

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1 сентября – волнительный день не только для детей, но и для их родителей. Как помочь ребенку адаптироваться к школе и сделать так, чтобы учеба приносила радость? Дельными советами с родителями будущих первоклассников поделился координатор Совета отцов ВАО и многодетный отец Петр Потапов.

"Очень важно создать у ребенка положительный образ школы и учебы. Не стоит пугать сложностями и большим объемом заданий. Превратите подготовку к школе в увлекательную игру", – рекомендует Потапов.

Вот еще несколько советов от эксперта: режим дня – ключ к успеху: заранее начните укладывать ребенка спать и будить его по "школьному" расписанию. Учимся быть самостоятельными: привлекайте будущего первоклассника к домашним делам, подчеркивайте, что он уже взрослый. Создаем праздничное настроение: сходите вместе в магазин и выберите красивую канцелярию, школьный рюкзак. Делимся воспоминаниями: расскажите о своих школьных годах, первых друзьях и любимых учителях. Поддерживаем и хвалим: в начале пути важно хвалить ребенка за успехи и не ругать за неудачи.

Помните, что позитивный настрой и поддержка родителей помогут первокласснику легко адаптироваться к новой школьной жизни.

Советами по организации перед началом учебного года поделилась и директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева. По ее словам, лучше не нагружать ребенка лишними заботами.

При этом директор не рекомендует забывать о том, что нужно как можно раньше настраиваться на учебный ритм. Важно восстановить режим сна и адаптировать его под школьные будни.