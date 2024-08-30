Волонтеры "Центра добрых дел" провели флешмоб ко Дню знаний в Восточном округе Москвы

Фото: Арсений Староста

В преддверии Дня знаний волонтеры "Центра добрых дел" организовали незабываемый флешмоб в Восточном округе Москвы, который напомнил жителям о важности этого праздника и душевных школьных воспоминаниях. Мероприятие стало ярким событием, объединяющим людей и создающим атмосферу праздника в сердцах москвичей.

Волонтеры вышли на улицы округа, чтобы задать прохожим два простых, но важных вопроса: "Что для вас День знаний?" и "Что бы вы пожелали ребятам в новом учебном году?". Жители с радостью ответили на вопросы, поделились своими историями, вспоминая о школьных годах, наполненных радостью, дружбой и первыми успехами.

Многие участники флешмоба с теплотой говорили о своих любимых учителях, которые вдохновляли их на учебу и помогали открывать новые горизонты.

"День знаний – это всегда начало чего-то нового и интересного. Я помню, как в детстве с нетерпением ждал 1 сентября, чтобы снова увидеть своих друзей и узнать что-то новое. Такие воспоминания создавали атмосферу ностальгии и радости", – отметил один из участников.

Не остались в стороне и пожелания для нынешних учеников. Многие жители Восточного округа искренне желали молодому поколению успехов, любознательности и ярких впечатлений в новом учебном году.

"Пусть каждый день будет полон открытий и радости", – добавил один из волонтеров, передавая частичку своего тепла и мудрости.

"Дорогие ученики, уважаемые учителя и родители! Поздравляю вас с началом нового учебного года! Это всегда время новых возможностей, открытий и достижений. В этом году этот первый звонок для вас – звонок ваших надежд, побед и успехов. Давайте вместе сделаем этот учебный год особенным, насыщенным и продуктивным. В добрый путь!" – поделилась советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Сабина Цветкова.

Флешмоб не только напомнил жителям о школьных годах, но и создал уникальную атмосферу единства и поддержки. Участники мероприятия смогли ощутить, как важно передавать свой опыт и знания новым поколениям, вдохновляя их на учебу и развитие.

"Центр добрых дел" планирует продолжать проводить подобные акции, стремясь объединить москвичей и создавать в городе атмосферу доброжелательности. День знаний – это праздник не только для школьников, но и для всех, кто ценит образование и дорожит своими школьными воспоминаниями. Важно помнить, что каждый из нас может внести свой вклад в будущее, поддерживая молодежь и вдохновляя их на новые достижения.

Таким образом, флешмоб стал не просто мероприятием, а настоящим праздником душевности и единства, который запомнится всем участникам надолго.

Между тем в честь Дня знаний в Москве подготовили развлекательные и познавательные программы. Москвичей ждут лекции, мастер-классы, квесты и экскурсии.

С 10:00 до 19:00 в Музее космонавтики пройдет интерактивный квест "Школьные годы космонавтов". Ребята узнают, какие предметы любили Юрий Гагарин, Алексей Леонов и другие космонавты. Вместе с тем 1 сентября в детском инжиниринговом центре робототехники и инноваций "КулибинПРО" школьники смогут узнать о профессиях будущего.