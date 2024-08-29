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29 августа, 17:00

Город

Проезд по Московской канатной дороге будет бесплатным для первоклассников в День знаний

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Первоклассники и один из их родителей смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге на Воробьевых горах в День знаний, 1 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса.

"На День знаний, в это воскресенье, мы дарим вам бесплатную воздушную прогулку на канатной дороге… Почетный гость в этот день – первоклассник", – говорится в сообщении.

Акция начнет действовать в 11:00. Для бесплатного проезда необходимо будет подтвердить возраст ребенка или факт его обучения в первом классе.

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в столичных школах 2 сентября. В этот день во всех школах страны должны состояться церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна России. Кроме того, в школах будут организованы внеурочные занятия "Разговоры о важном".

Между тем депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести ежегодный оплачиваемый выходной в День знаний для родителей школьников с 1-го по 3-й класс. По его словам, благодаря этому родители смогут освободиться от работы на время торжественной школьной линейки по случаю Дня знаний.

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