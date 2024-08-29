Депутат Гусев предложил сделать День знаний выходным для работающих родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для родителей школьников с 1-го по 3-й класс можно ввести ежегодный оплачиваемый выходной в День знаний. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Дмитрий Гусев, сообщает Life.ru.

По его словам, благодаря этому родители смогут освободиться от работы на время торжественной школьной линейки по случаю Дня знаний. Ожидается, что новый проект, который закрепят в Трудовом кодексе, вступит в силу уже в текущем году.

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в столичных школах 2 сентября. В этот день во всех школах страны должны состояться церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна России. Кроме того, в школах будут организованы внеурочные занятия "Разговоры о важном".

По словам Сергея Собянина, в столичные школы, детские сады и колледжи в новом учебном году пойдут более 1,6 миллиона детей. В День знаний свои двери для детей откроют 30 новых зданий школ и детсадов. Там смогут обучаться 10 400 школьников и 4 370 дошкольников.

Более того, как рассказал мэр, в городе стартовала программа модернизации образовательной инфраструктуры "Моя школа".

