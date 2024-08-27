Мэр Москвы: в этом году в детсады, школы и колледжи пойдут более 1,6 млн детей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичные школы, детские сады и колледжи в новом учебном году пойдут более 1,6 миллиона детей. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что в каждом образовательном учреждении организовано питание. Он уточнил, что пятиразовое питание предусмотрено для маленьких детей и учеников интернатов, завтрак – для младших классов, обед – для студентов колледжей, завтрак и обед – для детей из многодетных и социально незащищенных семей.

По словам Собянина, в День знаний свои двери для детей откроют 30 новых зданий школ и детсадов. Там смогут обучаться 10 400 школьников и 4 370 дошкольников. Также летом отремонтировали свыше 2,1 тысячи школ и дошкольных групп, приведены в порядок 124 территории.

Более того, продолжил градоначальник, стартовала программа модернизации образовательной инфраструктуры "Моя школа". Четыре здания старой постройки реконструированы, еще в 50 начались работы.

Ранее сообщалось, что в Москве к отопительному сезону готовы свыше 4,5 тысячи школ, детсадов и других учреждений. Все работы прошли в соответствии с графиком. Подготовка к осенне-зимнему периоду образовательных учреждений находится на особом контроле, поскольку с началом отопительного сезона в эти организации тепло подается в первую очередь.