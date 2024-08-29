Средний чек на цветы в России увеличился на 17% за год

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В России средний чек на цветы за год увеличился на 15–17%. Цена за букет на 1 сентября составит 2,5–3,5 тысячи рублей, сообщает газета "Известия".

Как отметил руководитель команды сопровождения селлеров маркетплейса цветов и подарков Flowwow Алексей Белкин, самыми популярными перед 1 сентября остаются гладиолусы, георгины и хризантемы, однако клиенты все чаще стали выбирать более дорогие и сложные композиции цветов.

В пресс-службе цветочного агрегатора Global Flowers в числе причин роста цен назвали последствия летней жары, инфляцию и увеличение расходов на импорт.

"В этом году мы ожидаем умеренное повышение средней стоимости букета к 1 сентября по сравнению с прошлым годом. Рост цен также обусловлен подорожанием сырья и логистическими затратами. Дополнительно на ценообразование влияют инфляция и увеличение расходов на импорт", – пояснили в компании.

Как рассказали изданию в компании "Платформа ОФД", в целом цветы занимают невысокую долю в расходах родителей при подготовке детей к школе. Зачастую покупка цветов происходит заранее и централизованно, по договоренностям родительских инициативных групп.

По данным компании, за 20–27 августа средний чек покупки букета составил 2 691 рубль, что на 15% выше уровня прошлого года. При этом число покупок цветов выросло год к году на 4% (в том числе онлайн – на 17%).

Эксперты также отметили рост популярности услуг по изготовлению съедобных букетов на заказ. В августе 2024 года такие букеты стали предлагать в два раза чаще.

При выборе букета цветов на 1 сентября нужно отталкиваться от предпочтений преподавателя. Об этом в беседе с News.ru заявил флорист Георгий Сухаржевский.

По его словам, для первоклассника стоит ориентироваться на его вкусы вне зависимости от вида цветов. При этом лучше не дарить букет с любовной тематикой.

"Это может быть достаточно яркий, простой букет, без каких-либо ингредиентов и переходов по цвету. В первую очередь букет должен радовать самого первоклассника", – сказал Сухаржевский, добавив, что в большинстве случаев цветы покупает родительский комитет.

Флорист также назвал самые неудачные букеты для школьной линейки. Он подчеркнул, что не стоит дарить слишком дорогие и объемные букеты роз – лучше отдать предпочтение простоте и яркости. При этом букет должен быть компактным, чтобы младшеклассник мог его унести.

Как ранее сообщили аналитики, наибольшую стоимость цветов выявили в Москве, там средняя цена букета составила 2 300 рублей. Ниже следуют Краснодарский край, Иркутская область, Приморье и Санкт-Петербург. Наименьшая цена за букет выявлена в Псковской области и Карелии – 994 и 1 100 рублей.