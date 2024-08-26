Флорист Сухаржевский назвал самые неудачные букеты для школьной линейки

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Учителям на 1 сентября не стоит дарить слишком дорогие и объемные букеты роз – лучше отдать предпочтение простоте и яркости. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился флорист Георгий Сухаржевский.

Ранее аналитики сообщили, что стоимость цветов ко Дню знаний в РФ выросла на 26% по сравнению с августом 2023 года. В среднем праздничный букет можно купить за 1 788 рублей.

Для торжественной линейки флорист посоветовал выбирать яркие букеты с крупными цветами.

"Ребенок не оценит какого-то перелива, градиента, сложных цветов и так далее. Поэтому лучше сделать просто и ярко. Правильный подход – обязательное наличие крупных цветов. Это могут быть георгины, подсолнухи, разноцветные герберы", – указал эксперт.

При этом букет должен быть компактным, чтобы младшеклассник мог его унести.



Георгий Сухаржевский флорист На День знаний не стоит выбирать какие-то объемные, дорогие букеты – например, 51 розу. Их не модно дарить не только учителям – это в целом уже не в тренде.

Ранее в РФ предложили ввести ежегодные выплаты для школьников и студентов, чтобы скомпенсировать затраты на сборы к учебному году. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова. Семьям с детьми от 6 до 18 лет парламентарии предлагают ежегодно выплачивать 25 550 рублей, а обучающимся в возрасте от 18 до 23 лет – 12 775 рублей.