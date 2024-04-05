Эксперт по этикету Свежакова рассказала, какие цветы не стоит дарить

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На торжественное событие не стоит дарить садово-луговые цветы, а на свидание-прогулку – большие букеты роз. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

Она порекомендовала выбирать букет исходя из ситуации, в которой человек будет его дарить. "На юбилей, какое-то торжественное событие не стоит преподносить садово-луговые цветы, например васильки и ромашки. Это более простой вариант. Лучше выбрать что-то посолиднее", – объясняет она.

Васильки и ромашки подойдут, если предстоит свидание-прогулка. Эти цветы смогут долго продержаться без воды. К тому же небольшой букет удобно носить с собой, отметила Свежакова.





Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям На свидании-прогулке не стоит дарить большие букеты роз. Нужно подумать о том, каково человеку будет ходить с ним и не принесет ли это больше хлопот, чем радости.

Если хочется порадовать человека огромным букетом, стоит позаботиться о том, в чем цветы потом будут храниться.

"Очень грустно смотрится, когда большие букеты приходится ставить в ведра. Сразу теряется вся эстетика и красота. Лучше дарить большие букеты в подарочных корзинах и коробках, где уже все это предусмотрено и будет сохраняться торжественный вид до последнего цветка", – заключила эксперт.

Ранее флорист Георгий Сухаржевский дал советы, которые помогут продлить жизнь букету цветов. Специалист порекомендовал не размещать его на сквозняке или рядом с отопительными приборами. Лучше держать цветы в прохладном месте и менять воду хотя бы раз в два дня. Можно добавить туда специальное средство, которое будет снижать число гнилостных бактерий в вазе.

