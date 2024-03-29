Эксперт по этикету рассказала, что нельзя дарить на день рождения

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При выборе презента на день рождения необходимо избегать провокационных вариантов. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

"Не стоит дарить на день рождения какие-то провокационные подарки, которые могут обидеть человека. Например, недавно моей подруге муж преподнес весы, потому что старые сломались. Она, конечно, на это обиделась, поскольку прочитала в таком жесте намек, что ей нужно следить за своим весом", – привела пример специалист.





Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям При выборе презента стоит учитывать состояние здоровья человека и наличие у него определенных фобий. Если именинник боится высоты, не надо дарить ему прыжок с парашютом, чтобы тот наконец преодолел свой страх. Если он захочет справиться с проблемой, то пойдет к психологу.

Кроме того, не рекомендуется дарить билеты на двоих или парную посуду одиноким людям. "Лучше вообще избегать эту тему, не наступать на больную мозоль. Если хотите подарить какие-то билеты, можно вручить сертификат. И человек сам выберет, когда, куда и в какой компании он пойдет", – объясняет Свежакова.

Лучшим решением будет искать подарок с учетом интересов человека. "Может быть, раньше именинник упоминал, что его интересует, что он хотел бы попробовать. Возможно, человек собирает какие-то коллекции. Все это хорошо учитывать при выборе презента", – заключила эксперт.

Ранее были названы самые неудачные презенты для женщин к 8 Марта. По словам семейного психолога Натальи Панфиловой, подарки являются отражением отношений между людьми. Чтобы подчеркнуть их значимость, лучше избегать банальные варианты, которыми нельзя удивить. Кроме того, в Международный женский день не рекомендуется преподносить деньги, поскольку это может быть воспринято как откуп.

