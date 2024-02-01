Психолог объяснил, почему до и после дня рождения человеку грустно

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Взрослые люди в день рождения могут испытывать грусть и тревогу, поскольку вспоминают неудачи, нереализованные желания, испытывают одиночество. Об этом заявил клинический психолог Станислав Самбурский, сообщает Life.ru.

По его словам, день рождения – маркер времени, заставляющий человека задуматься о прошлом, настоящем и будущем. Именинник сравнивает себя с другими, оценивает достижения и неудачи, из-за чего может появиться чувство беспомощности, безысходности и безнадежности, указал специалист.

Также, считает Самбурский, в день рождения люди испытывают страх старения, связанный с ухудшением физического и психического здоровья, потерей привлекательности, снижением соцстатуса и другими факторами. По мнению психолога, страх старения приводит к отрицанию, компенсации или агрессии, которые мешают человеку адаптироваться к изменениям и принять свой возраст.

Еще одна причина грусти в день рождения – обманутые ожидания, уверен эксперт. В детстве в этот день есть торт, подарки и друзья, сам праздник ощущается по-волшебному, продолжил он. У взрослых же все сложнее: у всех есть дела и дети, а желанные подарки стали банальными и ненужными, объяснил Самбурский. По его словам, люди в день рождения хотят испытать радость и волшебство, как в детстве, но часто разочаровываются, что праздник не соответствует ожиданиям. Они также не осознают, что день рождения они теперь организовывают сами, добавил специалист.

Психолог рекомендовал осознать свои связанные с днем рождения чувства, понять их причины и мотивы, чтобы выбрать оптимальный способ празднования дня рождения. Главное, уточнил он, – использовать праздник как повод провести еще один день даже лучше, чем обычно.

Ранее астролог Натали Старовойтова заявила, что в каждый день рождения закладывается весь гороскоп именинника на предстоящий год, поэтому праздник обязательно должен быть в радость. Она отметила, что не надо в день рождения стоять у плиты и убираться в ожидании гостей. Астролог рекомендует в праздник меньше напрягаться, тогда весь год, по ее мнению, пройдет легче.



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