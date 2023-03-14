Астролог рассказала, как в день рождения запрограммировать год на успех

Фото: depositphotos/Elnur_

Приятные эмоции и встреча Солнца в определенном месте и в конкретное время помогут настроить личный новый год на успех и удачу. Об этом Москве 24 рассказала астролог Натали Старовойтова.

По ее словам, в каждый день рождения закладывается весь гороскоп именинника на предстоящий год. Поэтому праздник обязательно должен быть в радость, подчеркнула эксперт.





Натали Старовойтова астролог Не надо в свой день рождения стоять у плиты и наводить порядок в доме в ожидании гостей. Чем меньше напряжения будет в эту знаковую дату, тем легче пройдет весь год.

Стоит заранее подумать, как провести день, чтобы доставить себе приятные эмоции. Астролог посоветовала отталкиваться от собственных желаний, не ориентируясь на то, чего хотят окружающие. Кроме того, не стоит проводить день рождения в кругу тех, кто неинтересен или даже неприятен, добавила она.

Запрограммировать личный год на удачу поможет и встреча соляра: это момент, когда Солнце встает в тот же градус, в котором оно было при появлении человека на свет, пояснила Старовойтова.

"Именно в этот период лучше всего загадывать желания и строить планы на ближайшее будущее", – отметила она.

Высчитать момент поможет астролог. Его же можно попросить заранее определить, в каком месте лучше всего встретить соляр. Личный гороскоп на ближайший год будет зависеть от его географического положения в момент, когда Солнце находится в нужном градусе, заключила эксперт.

Ранее астролог Наталья Романова рассказала, что звуковая вибрация, вшитая в имя человека, оказывает мощное влияние на его жизнь. Поэтому к вопросу, как назвать ребенка, надо подходить ответственно, предупредила специалист.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!