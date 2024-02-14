Флорист рассказал, как продлить жизнь букету

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Подходящие температурные условия, периодическая замена воды и использование специальных средств помогут продлить жизнь цветам. Об этом Москве 24 рассказал флорист Георгий Сухаржевский.

"Чтобы цветы долго радовали вас, лучше размещать их в относительно прохладном месте: не очень жарком и без сквозняка. То есть, например, поставить букет рядом с плитой, от которой постоянно идет много тепла, – это не подходящий вариант. Разместить срезанные цветы на подоконнике, где открыта форточка, тоже не лучшее решение", – объясняет специалист.

Также необходимо хотя бы раз в два дня менять в вазе воду. Причем ее количество будет зависеть от того, какие цветы человек получил в подарок.





Георгий Сухаржевский флорист Розы любят, когда воды побольше. То есть покрыты должны быть хотя бы 15–20 сантиметров стебля. То же самое касается и гортензий. Практически вся ваза, в которой стоит этот цветок, должна быть наполнена водой.

Некоторые цветы, наоборот, не очень любят воду и в большом ее количестве начинают быстро гнить. Из популярных растений это, например, ранункулюс (лютик).

Если букет состоит из разных цветов, то можно налить среднее количество жидкости. При этом не стоит погружать его в воду выше связки. "Связка – это то место, где все стебли пересекаются и обычно завязывается ленточка. Наливать воду выше нее в миксованных букетах не рекомендуется", – уточнила флорист.





Георгий Сухаржевский флорист В Москве для цветов вы можете смело наливать воду прямо из-под крана. Сегодня технология хлорирования в городе уже не используется. Обеззараживание проводится другими способами. Поэтому отстаивать воду, чтобы из нее вышел хлор, просто бессмысленно.

Также для продления жизни букета можно купить специальные средства в цветочном магазине. "Как правило, они представляют собой порошок, основная задача которого – максимально снижать количество гнилостных бактерий, образующихся в воде в вазе с букетом", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что некоторые комнатные цветы могут представлять опасность для здоровья домашних любимцев. В частности, токсичными для четвероногих являются растения из семейства ароидных (каллы, филодендрон, алоказия), лилейных и амариллисовых (амариллис, гиппеаструм). Кроме того, опасны и представители подсемейства луковых (подснежники, нарциссы).

