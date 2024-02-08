Флорист рассказал о новом тренде у россиян на цветовую гамму букетов к 14 февраля

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К 14 февраля у россиян пользуются популярностью букеты нежной цветовой гаммы. Об этом Москве 24 рассказал флорист Георгий Сухаржевский.

По словам эксперта, не существует особых правил, какие именно цветы лучше дарить на День святого Валентина. При выборе букета стоит исходить из предпочтений своей второй половины. Если человек не можете определиться, стоит посоветоваться с флористом.





Георгий Сухаржевский флорист Нет никаких особых правил, что дарить. Есть популярные вещи. Например, сейчас стараются уходить от красного цвета. Если раньше, лет 10 назад, в основном были красные букеты, то теперь это нежная гамма. Что-то розовое, белое, кремовое и так далее. То есть 14 февраля – это не всегда красные букеты.

Вместе с тем при выборе подарка для партнера рекомендуется вложить в него душу. "Наверное, не стоит вручать своей второй половинке три гвоздики в обертке из целлофана, если вы не хотите, чтобы она расстроилась", – заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили о подорожании цветов к 14 февраля. Флорист Дарья Старостина отметила, что такая тенденция наблюдается ежегодно перед Днем всех влюбленных и 8 Марта. По оценкам эксперта, в этот раз рост цен произойдет в пределах 30–50%. Чтобы приобрести буке по адекватной стоимости, его рекомендуется заказать заранее.

