Флорист рассказал, как продлить жизнь букету цветов

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В преддверии Международного женского дня творческий директор дома цветочной моды Марина Запорожец раскрыла несколько секретов заботы о цветах. Флорист рассказала, как продлить жизнь подаренному букету.

В первую очередь, считает эксперт, необходимо подрезать стебли цветов, но сделать это надо правильно. Флорист советует ни в коем случае не подрезать стебли ножницами, только ножом, причем срез должен быть продольный. Так букет сразу начнет потреблять необходимое количество влаги.

Запорожец отметила, что один из самых важных факторов – это чистота вазы, если емкость под ваш букет будет грязной, то цветы завянут намного быстрее. А вот вода, по мнению эксперта, может быть совершенно любая, хоть из крана, но температура у каждых растений своя.





Марина Запорожец флорист, творческий директор дома цветочной моды Если у вас деревянистые стебли, как например сирень, их можно поставить в теплую воду, даже в горячую. Такая вода быстрее начнет проходить по стеблю.



Марина Запорожец также советует менять воду в вазе каждый день и не добавлять в нее никаких специальных средств. Она отметила важность свежести самих цветов, по ее мнению, если цветы изначально были старые, то они завянут быстро, как бы вы ни старались.

Цветы любят прохладу, считает флорист. "Не надо их ставить возле батареи или кухонной плиты. А на ночь хорошо выставлять цветы куда-нибудь на лоджию", – рассказала Запорожец.

Ранее маркетологи рассказали, каких именно подарков женщины точно не ждут на 8 Марта. Эксперты сошлись во мнениях, что бытовая техника и предметы быта – это худшее, что может презентовать мужчина своей прекрасной даме. А вот цветы, по их мнению, самый беспроигрышный вариант, но как дополнение к основному подарку.