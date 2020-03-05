Более 52 млн цветов украсит Москву в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В этом году столицу украсит более 52 миллионов цветов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, специалисты ГБУ "Озеленение" уже начали готовить цветочную рассаду. В теплицах же дозревает более пяти миллионов разноцветной виолы, которую начнут высаживать по городу уже в апреле, добавил он.
Бирюков напомнил, что высадка весенних цветов ежегодно начинается с приходом стабильно теплой погоды – как правило, это конец апреля. Сперва проводятся подготовительные работы – клумбы очищают от прошлогодней декоративной щепы, проводят культивацию почвы, и уже после этого приступают к разбивке цветников.
"Как и в прошлом году, городские цветники украсят бальзамин, петуния, бегония изящная, тагетес, колеус и другие полюбившиеся москвичам цветы", – добавил заммэра. К майским праздникам в городе зацветут тюльпаны – более 13 миллионов луковиц высадили осенью прошлого года, уточнил он.
Бирюков рассказал, что самый большой цветник разобьют на Кутузовском проспекте у Триумфальной арки. Кроме того, масштабное цветочное оформление украсит площадь Гагарина, площадь у ТРК "Манеж" и Большого театра.
В январе сообщалось, что весной на благоустроенных территориях столицы планируют высадить более 108 тысяч кустарников. Работы планируют провести с середины апреля до конца мая. Больше всего высадят кустов кизильника и рябинника – по 27 тысяч растений.
Также высадят порядка 20 тысяч кустов снежноягодника и более 18 тысяч спирей разных видов. Всего будет посажено более 20 видов кустарников.
В 2020 году в столице планируется высадить более 750 тысяч деревьев и кустарников. По официальным данным, за 2019 год в столице появились 79 тысяч новых деревьев и 1,6 миллиона кустарников. В число площадок по озеленению, помимо парков культуры и отдыха, скверов и особо охраняемых природных территорий, вошли участки вдоль улиц и магистралей, дворы жилых домов и социальных учреждений.
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