Весной в столице посадят более 100 тысяч кустарников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Весной на благоустроенных территориях столицы планируют высадить более 108 тысяч кустарников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента капремонта.

Как отмечается, работы планируют провести с середины апреля до конца мая. Больше всего высадят кустов кизильника и рябинника – по 27 тысяч растений.

В сообщении пресс-службы говорится, что высадят порядка 20 тысяч кустов снежноягодника и более 18 тысяч спирей разных видов. Всего будет посажено более 20 видов кустарников.

В подборе растений для каждой улицы участвовали как проектировщики, так и дендрологи.

В 2020 году в столице планируется высадить более 750 тысяч деревьев и кустарников. Растения помогают: улучшать экологическую ситуацию в городе; обновлять зеленые насаждения, постепенно заменять аварийные деревья; повышать экологическую грамотность горожан и формировать у населения бережное отношение к природе; улучшать эстетическое восприятие общественных пространств.

По официальным данным, за 2019 год в столице появились 79 тысяч новых деревьев и 1,6 миллиона кустарников. В число площадок по озеленению, помимо парков культуры и отдыха, скверов и особо охраняемых природных территорий, вошли участки вдоль улиц и магистралей, дворы жилых домов и социальных учреждений.

До конца года планируется высадить еще более 7 тысяч деревьев и в зимне-весенний период – более 150 тысяч кустарников.

Значительная часть озеленения в Москве произведена за счет программы "Миллион деревьев" – 14 и 780 тысяч деревьев и кустарников соответственно. Акция развернулась на территории 3 060 дворов столицы и у школ, поликлиник, иных общественных учреждений.