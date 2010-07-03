Многоярусный ландшафтный парк оборудуют в составе ТПУ "Рязанская"

15:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Многоярусный ландшафтный парк обустроят в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская" в Москве, как сообщили в пресс-службе Москомархитектуры. Кроме того, здесь построят помещения для кафе и магазинов.
Как заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, растения для парка подбирались с точки зрения устойчивости к условиям городской среды.
"Одним из основных ландшафтных элементов, применяемых в проекте, будет цветник переменной высоты, где высадят многолетники и густой кустарник. Также характерным элементом является "рубленая" геопластика в виде ребристых озелененных холмов", – объяснил специалист.
Сообщается, что озелененное пространство выступит буферной зоной между жилыми кварталами и транспортным узлом. В ландшафтном парке организуют современное освещение и подсветку для растений. Кузнецов также добавил, что общая колористика растений в парке основывается на сочетании зеленого, желтого и белого цветов.
ТПУ "Рязанская" планируют достроить в 2020 году. Комплекс станет крупнейшим в Европе. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что ТПУ станет знаковым объектом для столицы.
Ранее градостроительно-земельная комиссия (ГКЗ) Москвы согласовала аренду земельного участка для возведения объектов транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская". Арендатором выступил Московский метрополитен.
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