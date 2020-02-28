Маркетологи рассказали, чего не стоит дарить женщинам на 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уже совсем скоро мужчины будут брать штурмом магазины в поисках лучшего подарка для своих прекрасных дам. Как не ошибиться с подарком и что точно не стоит дарить женщине? На этот вопрос Москве 24 ответили ведущие маркетологи.

Так, член гильдии маркетологов, директор по маркетингу и развитию ТМ "РуссРоллс" Оксана Аверина считает, что ни в коем случае не стоит дарить женщине предметы практического характера: кухонные принадлежности, технику, предметы быта. Маркетолог уверена: даже если женщина сама попросит, знайте, она лукавит.





Оксана Аверина член гильдии маркетологов, директор по маркетингу и развитию ТМ "РуссРоллс" Неотъемлемыми должны быть цветы, конфеты и украшения, все остальное будет идти как дополнение, без эмоций праздника не будет. Дарите не практику, дарите эмоции.

Основатель экспертной консалтинговой компании "Дворникова и Партнеры", главный эксперт-практик по эффективным бизнес стратегиям Екатерина Дворникова полностью согласна со своей коллегой в вопросе выбора подарков.

Она советует мужчинам ни в коем случае не дарить на 8 Марта кастрюли, сковородки и другие предметы быта. Дворникова также не советует выбирать в качестве подарка женщине средства по уходу: шампуни, кондиционеры, скрабы. Эксперт считает, что такие предметы можно расценить как намек на нечистоплотность женщины.

Дворникова также уделила особое внимание выбору цветов. По ее мнению букет не должен быть банальным: "Цветы дарить можно, но это не должно быть три тюльпана".

С девушками-маркетологами оказался полностью солидарен и главный куратор исследовательского центра бренд-менеджмента и бренд-технологий (RCB&B) Николас Коро. Он заявил, что сковородки, кастрюли и дуршлаги будут дарить только те мужчины, которые хотят отомстить своим женщинам за неудачные подарки на 23 Февраля.

"Все, что связано с бытом, все, что связано с занудной работой, – это и есть категория ненавистных подарков, которые омрачают праздник", – отметил Николас.





Николас Коро главный куратор исследовательского центра бренд-менеджмента и бренд-технологий (RCB&B) Если вы не хотите человека обидеть, не указывайте человеку подарком, где его место.

Ранее аналитики отметили рост спроса на золото и ювелирные изделия в преддверии 8 Марта. Эксперты уточнили, что 6% граждан не менее раза в год покупают или продают золото, а еще 5% россиян не против вложиться в него.