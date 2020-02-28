Маркетологи рассказали, чего не стоит дарить женщинам на 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Уже совсем скоро мужчины будут брать штурмом магазины в поисках лучшего подарка для своих прекрасных дам. Как не ошибиться с подарком и что точно не стоит дарить женщине? На этот вопрос Москве 24 ответили ведущие маркетологи.
Так, член гильдии маркетологов, директор по маркетингу и развитию ТМ "РуссРоллс" Оксана Аверина считает, что ни в коем случае не стоит дарить женщине предметы практического характера: кухонные принадлежности, технику, предметы быта. Маркетолог уверена: даже если женщина сама попросит, знайте, она лукавит.
Основатель экспертной консалтинговой компании "Дворникова и Партнеры", главный эксперт-практик по эффективным бизнес стратегиям Екатерина Дворникова полностью согласна со своей коллегой в вопросе выбора подарков.
Она советует мужчинам ни в коем случае не дарить на 8 Марта кастрюли, сковородки и другие предметы быта. Дворникова также не советует выбирать в качестве подарка женщине средства по уходу: шампуни, кондиционеры, скрабы. Эксперт считает, что такие предметы можно расценить как намек на нечистоплотность женщины.
Дворникова также уделила особое внимание выбору цветов. По ее мнению букет не должен быть банальным: "Цветы дарить можно, но это не должно быть три тюльпана".
С девушками-маркетологами оказался полностью солидарен и главный куратор исследовательского центра бренд-менеджмента и бренд-технологий (RCB&B) Николас Коро. Он заявил, что сковородки, кастрюли и дуршлаги будут дарить только те мужчины, которые хотят отомстить своим женщинам за неудачные подарки на 23 Февраля.
"Все, что связано с бытом, все, что связано с занудной работой, – это и есть категория ненавистных подарков, которые омрачают праздник", – отметил Николас.
Ранее аналитики отметили рост спроса на золото и ювелирные изделия в преддверии 8 Марта. Эксперты уточнили, что 6% граждан не менее раза в год покупают или продают золото, а еще 5% россиян не против вложиться в него.
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