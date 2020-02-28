Вход в Музей Победы будет бесплатным для женщин 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе бесплатно 8 Марта. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Посетить культурную площадку без приобретения билета дамы всех возрастов смогут с 10:00 до 20:30. Для гостей подготовили специальную праздничную программу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день там пройдут бесплатные экскурсии, викторина, музыкальный концерт и мастер-классы для детей. Праздничную программу посвятят подвигам советских женщин во время ВОВ. Посетители узнают об известных фронтовичках, партизанках и медсестрах, а также о судьбах солдатских матерей, жен, дочерей и сестер, трудившихся в военные годы в тылу.

В 12:00, 14:00 и 16:00 начнутся экскурсии по экспозиции "Подвиг армии".

Гостей познакомят с биографиями выдающихся летчиц Лидии Литвяк и Екатерины Будановой, санинструкторов Валерии Гнаровской и Марионеллы Королевой и других женщин.

В 14:00 в Зале полководцев можно будет послушать живую музыку, а в 17:00 в том же зале состоится викторина, во время которой пришедшие ответят на вопросы о знаменитых участницах войны.

Ранее в Роструде сообщили, что работа в нерабочий праздничный день должна оплачиваться в двойном размере или работодатель должен дать день отдыха. Отмечается, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях. Необходимо также письменное согласие.

Речь идет только о непредвиденных работах, от которых зависит функционирование организации. Работник при этом может взять вместо оплаты лишний день отдыха. Иногда привлечь сотрудника к работе можно без его согласия, уточнили в Роструде. Это касается предотвращения несчастных случаев, катастрофы или производственной аварии, а также устранения их последствий, уничтожения или порчи имущества работодателей, государства или муниципалитета.

