Россиянам напомнили о двух сокращенных рабочих неделях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сокращенные рабочие недели ждут россиян в феврале и в марте в связи с государственными праздниками, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Роструд.

Так, в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля. Следующие праздники приходятся на март. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать в связи с празднованием Международного женского дня.

В Роструде также напомнили, что 21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными, поэтому они не будут сокращенными. На час продолжительность рабочего дня сокращается только в дни, предшествующие праздникам, пояснили специалисты.

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. Первая рабочая неделя продлится всего три дня – с 6 по 8 мая. Следующая за ней неделя также будет сокращена из-за Дня Победы.

Летом россиян ждет только одна короткая рабочая неделя по случаю празднования Дня России, который отмечается 12 июня. А осенью День народного единства разделит неделю на две части по два рабочих дня.

