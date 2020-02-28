Спрос на золото вырос в преддверии 8 Марта

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Аналитики отметили рост спроса на золото и ювелирные изделия в преддверии 8 Марта. Об этом рассказали в компании "Сбербанк управление активами", сообщает газета "Известия".

Чаще всего такие подарки покупают жители Махачкалы, Кемерова, Саратова, Екатеринбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Красноярска, Москвы, Пензы и Владивостока. Эксперты уточнили, что 6% граждан не менее раза в год покупают или продают золото, а еще 5% россиян не против вложиться в него.

По данным опроса Сбербанка, мужчины инвестируют в этот актив чаще женщин. Обычно это люди 30–40 лет с высшим или послевузовским образованием и доходом значительно выше среднего. С возрастом россияне вкладывают в золото намного меньше.

Золото часто выступает одним из наиболее распространенных типов вложений в защитных целях, в том числе и среди частных инвесторов, объяснил директор по инвестициям "Сбербанк управление активами" Ренат Малин.

"Мы рекомендуем инвестировать в металлы, поскольку видим долгосрочные перспективы роста, особенно золота и серебра", – заявил аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов.

Однако инвестиционный консультант "БКС Премьер" Ян Мельничук уточнил, что золото должно стать долгосрочной инвестицией. По его словам, нужно ориентироваться на три–пять лет. Малин считает, что при длинных сроках инвестирования доля этого драгметалла не должна превалировать в инвестпортфеле.

Замгендиректора "Финам" Ярослав Кабаков заявил, что с точки зрения физического золота наиболее удачный вариант – инвестиционные монеты. Мельничук полагает, что более привлекательными будут золотые слитки.

В то же время представитель "БКС Премьер" назвал золото неудачной инвестицией. А Кабаков обратил внимание, что сразу после покупки украшения дисконт составит 50–70% от первоначальной стоимости. Исключение – антикварная вещь, которой более 100 лет, с подтверждающими документами.

Руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг ранее высказался о возможном повторении кризиса в стране. Он полагает, что проводить параллели между 2007 и 2020 годами неуместно, потому что финансовый кризис 2008 года перерос в экономический. Ситуация тогда распространилась по всему миру, в то время как Россия к нему почти не имела отношения.

А стагнация последних 5–6 лет связана исключительно с Россией, уточнил эксперт. По его мнению, кризиса не будет, а стагнация продолжится.

Его поддержал и бывший министр экономики РФ, заслуженный профессор "Высшей школы экономики" Яков Уринсон. Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова считает, что если бы кризис внезапно случился, то России он был бы не страшен.