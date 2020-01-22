Эксперты рассказали, возможен ли кризис в 2020 году

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Эксперты дали свои прогнозы относительно возможного повторения предкризисной ситуации 2007 года в текущем году, сообщает News.ru.

Руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг полагает, что проводить параллели между 2007 и 2020 годами неуместно, потому что финансовый кризис 2008 года перерос в экономический и распространился по всему миру, в то время как Россия к нему практически отношения не имела.

"Наша стагнация последних 5–6 лет – это все-таки наше собственное изобретение, вот, в чем все дело. Поэтому не следует думать о том, что произойдет кризис, зато с большой вероятностью можно говорить о том, что продолжится стагнация. Поскольку выход из нее еще сложнее, чем из рецессии. И я мало знаю примеров, чтобы после стагнации вдруг состоялось экономическое чудо", – уточнил Гринберг.

Его позицию поддержал и бывший министр экономики РФ, заслуженный профессор "Высшей школы экономики" Яков Уринсон. Он отметил, что в связи с тем, что на сегодняшний день 70 % российской экономики – это государственный сектор, то есть вероятность, что реагировать на внешние условия и вызовы экономика будет медленнее и пассивнее.

Бывший глава Банка России и член набсовета ВТБ Сергей Дубинин заявил, что в случае кризиса российская экономика будет реагировать знакомыми ей способами, потому что никаких качественных изменений не произошло. Однако, в качестве положительного момента он отметил, что Россия к 2020 году накопила достаточно большие золото-валютные резервы и в случае кризиса сможет оказать помощь банкам.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова полагает, что если бы кризис внезапно случился, то России он был бы не страшен. Она привела ряд объяснений своему заявлению:



в России налажен процесс импортозамещения в стратегических отраслях;

в нашей стране действуют нацпроекты, которые обеспечивают вливание независимых инвестиций;

неуклонно растет человеческий капитал;

рост патриотизма, отрицательного отношения к коррупции.

Новикова подчеркнула, что в том случае если по всем пунктам будут положительные изменения, то можно будет говорить о противодействии любому экономическому кризису извне.

"Пока же Россия остается среднеразвитой страной развивающегося рынка. Мы сами четко это знаем, сами себя туда относим. Равны нам страны БРИКС, а Китай и Индия, увы, оторвались и сделали рывок в секторе высоких технологий. У нас же в отличие от них такого рывка нет. Есть развитие, но это никак не качественный рывок", – подытожил обмен мнениями Дубинин.

Ранее экономист рассказал о своем прогнозе курса рубля, который может составить 200 рублей за доллар. Однако позднее эксперт объяснил свое заявление как риторический пример, а не настоящий прогноз.