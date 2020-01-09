Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на ближайшие годы

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В России после 2022 года экономический рост будет простимулирован национальными проектами, которые предусматривают инвестиции в инфраструктуру. Такой прогноз приведен в докладе Всемирного банка, опубликованном на сайте организации.

"Ожидается, что в России национальные проекты, предусматривающие в числе прочего инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал, стимулируют рост в период, выходящий за пределы прогноза", – говорится в документе.

По данным специалистов, в 2019 году в России темпы роста экономики составили 1,2%. При этом Всемирный банк ухудшил свой июньский прогноз на 2020 год на 0,2 процентного пункта до 1,6%. Эксперты отмечают, что в 2021 и 2022 годах темпы роста ВВП РФ составят 1,8%.

Также в докладе говорится, что в регионах Европы и Центральной Азии ожидается замедление темпов роста экономики до самого низкого уровня за три года.

Как ожидают авторы доклада, в 2020 году темпы роста экономики увеличатся до 2,6% если стабилизируются цены на основные сырьевые товары.

Кроме того, согласно прогнозам, цены на нефть в 2020 году и следующем снизятся до 59 долларов за баррель. Объемы добычи нефти в США продолжат расти в этом году по мере ввода в эксплуатацию новых трубопроводов, но остается риск подорожания нефти из-за снижения "торговой напряженности" между США и КНР.

Ранее датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие прогнозы считаются маловероятными, однако они угрожают стабильности мировых финансовых рынков.

Аналитики считают, что цена на нефть марки Brent в будущем году вырастет до 90 долларов за баррель, что будет выгодно России и странам ОПЕК. Повышение цен на топливо приведет к тому, что президент США Дональд Трамп введет налог под названием "Америка прежде всего". Система налогообложения бизнеса в стране будет полностью перестроена для стимулирования внутреннего производства.

