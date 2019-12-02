ОПЕК прогнозирует конец "золотого века" добычи сланцевой нефти – СМИ

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"Золотой век" добычи сланцевой нефти в США завершился, считают в ОПЕК. По мнению членов организации, в будущем году замедлится рост добычи нефти по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в ОПЕК.

Агентство отмечает, что такого же мнения придерживаются и нефтяные трейдеры. Аналитики Vitol Group прогнозируют, что добыча нефти в США в период с декабря этого года по декабрь будущего года возрастет на 700 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ростом в 1,1 миллиона баррелей с конца 2018 года по конец 2019 года.

Год назад секретариат ОПЕК рекомендовал государствам картеля в 2019 году сократить добычу нефти на 1,3 миллиона баррелей в сутки в сравнении с октябрем текущего года. Специалисты отметили, что если сокращение произойдет, то соотношение спроса и предложения придет к балансу. По мнению специалистов, основными поводами к снижению объемов производства служат слабеющий спрос на черное золото и интенсивный рост добычи сланцевой нефти в США.

В октябре прошлого года ОПЕК добывал 32,9 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 0,6 миллиона баррелей больше, нежели в январе. На рост показателей повлияла Саудовская Аравия.

