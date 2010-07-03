Фото: depositphotos/ssuaphoto

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие прогнозы считаются маловероятными, однако они угрожают стабильности мировых финансовых рынков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Аналитики считают, что цена на нефть марки Brent в будущем году вырастет до 90 долларов за баррель, что будет выгодно России и странам ОПЕК. Повышение цен на топливо приведет к тому, что президент США Дональд Трамп введет налог под названием "Америка прежде всего".

Система налогообложения бизнеса в стране будет полностью перестроена для стимулирования внутреннего производства. При этом эксперты банка уверены, что Трамп потерпит сокрушительное поражение на будущих президентских выборах. Это связано с тем, что самым многочисленным поколением в США являются люди в возрасте от 20 до 40 лет, которые чаще всего поддерживают демократов.

Значительные потрясения ждут в 2020 году и Европейский союз. Разногласия по поводу ценностей могут привести к расколу между Брюсселем и Будапештом, указывают аналитики. ЕС уже запустил в отношении Венгрии процедуру по статье 7 союзного договора. В ответ правительство Виктора Орбана вспомнило о "кровном братстве" с Турцией и Россией.

Ранее Россия улучшила свою позицию в ежегодном рейтинге стран Doing Business, который оценивает условия для ведения бизнеса в той или иной стране. В прошлом рейтинге результат РФ был на три ступени ниже – 31-е место из 190.

