Эксперты дали негативный прогноз по курсу рубля к Новому году

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Финансовые эксперты считают, что курс рубля перед новогодними праздниками снизится до 68-70 рублей за доллар. Среди причин негативного прогноза выделяют санкции, торговые войны и повышенный спрос на иностранную валюту. Об этом сообщает "Газета.ру".
Главной угрозой аналитики считают дешевую нефть. В настоящее время ее стоимость упала ниже отметки в 63 доллара за баррель. В бюджет России заложена цена нефти в 40 долларов за баррель, поэтому нынешние котировки позволяют пополнять федеральную казну. Однако переоценность рубля по отношению к ценам на нефть может вызвать острую реакцию на их снижение, предупреждают эксперты.
Дополнительные риски для российской валюты создает процедура импичмента президента США Дональда Трампа. В этих условиях американский конгресс может одобрить новый пакет санкций против России. Не стоит недооценивать и последствия торговых войн, считают экономисты.
Курсу рубля угрожают внутренние факторы. В ближайшие месяцы Банк России начнет закупать иностранную валюту на сумму более 14 миллиардов рублей ежедневно. Объем закупок на 18% превысит показатели сентября и октября.
Ранее немецкий информационно-политический журнал Focus опубликовал материал о "возвращении" рубля. По словам аналитиков издания, в России улучшается финансовая ситуация, а национальная валюта остается стабильной вне зависимости от политической повестки.
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