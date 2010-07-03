Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля

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Немецкий информационно-политический журнал Focus опубликовал материал о "возвращении" рубля. По словам аналитиков издания, в России улучшается финансовая ситуация, а национальная валюта остается стабильной вне зависимости от политической повестки, передает сайт "Комсомольской правды".
Автор публикации отмечает, что рублю удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году. Это происходило на фоне экономических санкций и падения цен на нефть. Спрос на вклады в рублевые активы оказались довольно высоки среди инвесторов.
По словам экспертов, российские гособлигации стали надежным инвестиционным инструментом.
Ранее аналитики рассказали, каким будет курс российской валюты зимой. Многие уверены, что рубль будет медленно укрепляться. Это возможно при условии, если цены на нефть останутся на том же уровне. Тогда американская валюта несколько ослабнет и приблизится к отметке 60 рублей за доллар.
Экономисты отмечают, что в январе рубль обычно сдает свои позиции. Что касается европейской валюты, она окажется устойчивее американской. По прогнозам аналитиков, курс евро по отношению к рублю сохранится в диапазоне от 70 до 72 рублей.
Минфин оценил потери бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках. При падении цен на нефть до 10 долларов за баррель казна недополучит около пяти процентов ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов, следует из материалов к проекту казны на 2020-2022 годы. Если российская нефть марки Urals упадет до 10 долларов и продержится на этом уровне 10 лет, то бюджет не получит 70 процентов годового ВВП. В 2018 году он достиг 103 триллионов рублей.
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