Минэкономразвития ухудшило показатели макропрогноза по России

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Министр экономического развития Максим Орешкин представил обновленную версию прогноза социально-экономического развития России на 2019-2024 годы – согласно представленным там данным, в стране замедлятся темпы роста экономики и сократится увеличение доходов населения. Об этом пишет ТАСС.

В новой версии документа отмечается, что по итогам 2019 года рост ВВП составит 1,3%, в 2020 году – 1,7%, а в 2021-2022 годах – 3,1-3,2%. Вместе с тем в апрельском прогнозе темпы увеличения ВВП в 2020 году оценивались на уровне 2%.

Прогноз по инфляции в РФ на конец 2019 года понизили до 3,8% с ранее указанных 4,3%. По планам Минэкономразвития, в 2020 году инфляция сократится до 3% (3,8% в прогнозе от апреля), а в 2021-2024 годах сохранится на целевом уровне в 4%. Орешкин отметил, что в документе ведомство закладывает существенное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ.

Рост реальных располагаемых доходов населения в 2019 году приблизится к нулевой отметке, достигнув лишь 0,1%. Прежде Минэкономразвития прогнозировало их рост на 1%. В 2020 году ожидается увеличение на 1,5%. Вместе с тем прогноз по росту реальной заработной платы в 2019 году повысили до 1,5% с апрельских 1,1%, а в 2020 году – до 2,3% вместо 2%. При этом прогноз по курсу рубля ухудшился – по итогам 2019 года его опустили до уровня 65,4 рубля за доллар вместо 65,1 рубля в апреле.

Прогноз по росту промышленного производства в стране ведомство сохранило на уровне 2,3% в 2019 году, но снизило с 2,6% до 2,4% в 2020-м. Орешкин подчеркнул, что российской экономике в 2021 году может грозить рецессия, если не власти не примут мер по ограничению темпов роста потребительского кредитования.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости добиться более устойчивого и динамичного роста российской экономики. По словам президента, "темпы положительные, однако динамика в целом нас удовлетворить не может". Также российский лидер выразил обеспокоенность медленным ростом реальных доходов населения.