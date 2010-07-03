Росстат зафиксировал рост реальных зарплат

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В июле реальные зарплаты в России выросли на 3,5% в годовом выражении, передает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Вместе с тем среднемесячная зарплата работников организаций в июле 2019 года составила 45,9 тысячи рублей – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост на 8,2%.

Уточняется, что официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает увеличение показателя реальных зарплат в стране на 1,1%.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и составляет 30 тысяч рублей. Согласно данным исследования, наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой – на легкую промышленность. Как указывают аналитики, в России наблюдается ощутимое расслоение в уровнях заплат. Всего эксперты проанализировали 27 отраслей: лишь в трети доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране. Оказалось, что заработную плату больше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников.