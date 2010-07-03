Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году

В России резко подорожал черный хлеб

Росстат зафиксировал повышение цен на хлеб в российских магазинах. В январе–июле 2019 года хлеб стоил на 7,7% дороже, чем за первые семь месяцев прошлого года. Темп роста цен ускорился в три раза, отмечают эксперты.

Как уточнили в Росстате, наиболее существенно подорожал черный хлеб. Его средняя стоимость с начала года выросла на 9,6% – до 50,54 рубля за килограмм. Кроме того, на 8,3% выросли цены на батоны и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта. В июне они стоили до 75,87 рубля за килограмм. Согласно данным Росстата, такие цены – максимальные с 2009 года.

Повышение розничных цен на хлеб подтвердили РБК в Минсельхозе РФ. Сотрудники министерства пояснили, что рост "примерно соответствует показателю годовой инфляции".

Производители еще в начале года предупреждали о подорожании хлеба. Так, в январе ассоциация "Руспродсоюз" дала прогноз, согласно которому при 30-процентном росте стоимости пшеничной муки оптовые цены на хлеб могут вырасти на 6–7%.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) также не исключили роста цен на хлеб на 5-6% до конца года, отметив, что изменения цены на транспортные услуги и упаковку существенно не влияют на стоимость хлебобулочных изделий.

Ранее анализ состояния рынка показал, что уже в текущем году россиянам стоит ожидать повышения цен на хлеб, гречку и молоко. К такому выводу пришли специалисты компании "ФинЭкспертиза". По словам экспертов, продукты станут дороже за счет стоимости на энергоносители, аренды, кормов и удобрений. Годом ранее эти же показатели привели к росту цен на куриные яйца, мясо и сахар.