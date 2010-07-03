Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро при растаможивании товаров

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Таможня Финляндии в течение трех лет использовала неправильные курсы более 20 разных валют при растаможивании товаров. Об этом заявило само ведомство, передает ТАСС.

Неверные суммы взимались с клиентов с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года. Это произошло, так как при переводе в евро таможня использовала курсы одного из финских банков, хотя должна была использовать курсы Европейского центробанка.

Ошибки коснулись конвертации рубля, шведской кроны, доллара США и еще 22 валют. Неправильные расчеты использовались в 960 тысячах случаев.

Теперь ведомство будет выплачивать компенсации. Сумма компенсаций составляет около 11,5 миллиона евро. "Мы собираемся начать возврат денег как можно скорее", – заявил директор департамента ведомства Ярмо Ряйккя, отметив, что процесс будет завершен в 2020 году.

Суммы менее 10 евро не будут возвращать без дополнительного запроса. Для этого нужно будет оформить специальное заявление на сайте финской таможни.

