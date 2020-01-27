Эксперты оценили влияние эпидемии коронавируса на основные активы

17:55
Фото: depositphotos/Kokhanchikov
Коронавирус способен привести к падению мирового спроса на нефть на 260 тысяч баррелей в сутки в 2020 году, передает News.ru.
По словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, при таком исходе нефтяные котировки могут потерять три доллара за баррель. Он добавил, что с момента вспышки нового вируса в Китае цена нефти упала до 60,7 доллара.
"Однако такое движение во многом выступает пока излишне эмоциональным, опережающим. Используя опыт борьбы с предыдущими эпидемиями, Китай и другие страны принимают срочные меры по локализации болезни", – пояснил специалист.
Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев заявил, что инвесторы в большей степени опасаются за сокращение спроса на топливо из-за отмены авиасообщений. По его словам, это все может сказаться на нефти, которая уже подешевела почти на 7% с начала года.
Специалисты отмечают, что смягчить последствия падения нефтяных цен помогает активная конвертация валютной выручки отечественными экспортерами в рамках налогового периода. Как считает Дадашев, текущая паника на рынках должна прекратиться уже в обозримом будущем.
Вспышка коронавируса началась в Ухане в конце 2019 года. К настоящему моменту случаи заражения были выявлены в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале. В Китае на данный момент новым типом пневмонии заражено более 2,7 тысячи человек. 81 человек погиб.
По данным ВОЗ, специалисты не исключают возможности передачи коронавируса во время инкубационного периода.
В настоящее время в России проходит апробация новых тест-систем для выявления коронавируса. Кроме того, Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в России к лечению коронавируса и перевести больницы на противоэпидемический режим.
На вокзалах столицы проверяют туристов из Китая из-за коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: