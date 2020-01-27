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Экономика

17:55

Эксперты оценили влияние эпидемии коронавируса на основные активы

экономика общество за рубежом

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Коронавирус способен привести к падению мирового спроса на нефть на 260 тысяч баррелей в сутки в 2020 году, передает News.ru.

По словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, при таком исходе нефтяные котировки могут потерять три доллара за баррель. Он добавил, что с момента вспышки нового вируса в Китае цена нефти упала до 60,7 доллара.

"Однако такое движение во многом выступает пока излишне эмоциональным, опережающим. Используя опыт борьбы с предыдущими эпидемиями, Китай и другие страны принимают срочные меры по локализации болезни", – пояснил специалист.

Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев заявил, что инвесторы в большей степени опасаются за сокращение спроса на топливо из-за отмены авиасообщений. По его словам, это все может сказаться на нефти, которая уже подешевела почти на 7% с начала года.

Специалисты отмечают, что смягчить последствия падения нефтяных цен помогает активная конвертация валютной выручки отечественными экспортерами в рамках налогового периода. Как считает Дадашев, текущая паника на рынках должна прекратиться уже в обозримом будущем.

Вспышка коронавируса началась в Ухане в конце 2019 года. К настоящему моменту случаи заражения были выявлены в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале. В Китае на данный момент новым типом пневмонии заражено более 2,7 тысячи человек. 81 человек погиб.

По данным ВОЗ, специалисты не исключают возможности передачи коронавируса во время инкубационного периода.

В настоящее время в России проходит апробация новых тест-систем для выявления коронавируса. Кроме того, Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в России к лечению коронавируса и перевести больницы на противоэпидемический режим.

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