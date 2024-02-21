В РФ предложили ввести практику переработки завядших цветов

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В России предложили проанализировать идею о внедрении практики вторичного использования и переработки завядших букетов в крупных городах. Соответствующее письмо председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец направил на имя главы Минприроды РФ Александра Козлова, пишет RT.

В частности, их можно использовать в качестве одобрений, отметил он в обращении.

В РФ продолжает расти спрос на покупку цветов в преддверии 8 Марта, напомнил эксперт. Жизнь этих букетов очень коротка, после увядания они отправятся в мусорное ведро. Однако, подчеркнул Корниец, это природный ресурс, способный принести пользу.

"К примеру, в Москве, Санкт-Петербурге или ином крупном городе-миллионнике можно было бы установить несколько специализированных контейнеров для таких букетов по согласованию с локальными сельскохозяйственными или экологическими организациями", – следует из письма.

Ранее стало известно, что жители Москвы за последние полтора месяца передали на переработку и утилизацию свыше 34 тысяч новогодних деревьев в рамках акции "Елочный круговорот". С 30 января по 5 февраля сборы на 11% превысили показатели этого же периода 2022 года.