Депутаты ГД предложили ввести ежегодные выплаты для школьников и студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России к новому учебному году могут появиться ежегодные выплаты для учащихся школ, колледжей и вузов. С соответствующей инициативой выступили депутаты ГД Сергей Миронов и Яна Лантратова, сообщает газета "Известия".

Законопроект планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента 26 августа.

Как отмечается в проекте, затраты на сбор детей в школу, средние и высшие учебные заведения как правило составляют значительную часть семейного бюджета. Стоимость такого набора в июле 2023 года составила 23 629 рублей для мальчика и 28 295 рублей для девочки.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают установить ежегодную выплату в размере 25 550 рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет (для детей-инвалидов – до 23 лет), обучающимися по основным образовательным программам. Для малоимущих семей рекомендуется установить выплату в размере 38 325 рублей, включив в нее еще 50% от средней стоимости школьного набора.

Также предлагается предоставлять выплату семьям, имеющим детей в возрасте от 18 до 23 лет и обучающихся в колледжах, техникумах и вузах в размере 12 775 рублей, а для малоимущих – 19 100 рублей.

В новом учебном году собрать школьный портфель будет стоить 5 445 рублей. Об этом ранее рассказали аналитики. При этом в него входят рюкзак, канцелярский набор, пенал с предметами, набор карандашей и ручек и дневник.

В июле 2024 года столичные родители потратили на покупку формы и школьных принадлежностей в среднем 17,6 тысячи рублей. По версии экспертов, в минимальный набор вошла форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, канцелярский набор, дневник, тетради и пенал.

