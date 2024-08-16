Родители смогут собрать портфель школьнику в 2024 году за 5 445 рублей

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Собрать портфель российскому школьнику будет стоить 5 445 рублей в новом учебном году. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков.

В школьный портфель входят рюкзак (2 950 рублей), канцелярский набор (1 160 рублей), пенал с предметами (750 рублей), набор карандашей и ручек (369 рублей) и дневник (216 рублей). Для первоклассников необходимо будет также купить прописи (84 рубля), пластилин (160 рублей) и цветные карандаши (120 рублей). Тогда школьные принадлежности обойдутся в 5 809 рублей, уточнили эксперты.

Этим летом больше всего товаров к школе приобрели жители столицы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара и Новосибирска.

Стоимость школьной формы сейчас составляет 3 944 рубля. Блузку или рубашку можно купить за 990 рублей, детские брюки или юбку – за 1 145 рублей, кроссовки – за 1 210 рублей, а туфли – за 1 688 рублей.

Вместе с тем, как рассказал подиатр Олег Лоскутов, для предотвращения мозолей необходимо подбирать идеальную по размеру школьную обувь.

"Лучше покупать обувь из натуральных материалов – натуральная кожа. Это поможет предотвратить появление мозолей и натоптышей, создаст комфорт при беге и ходьбе", – сообщает News.ru со ссылкой на врача.

Специалист не советует брать обувь на вырост или донашивать туфли или кроссовки, которые жмут.

Между тем в июле 2024 года столичные родители потратили на покупку формы и школьных принадлежностей в среднем 17,6 тысячи рублей. По версии экспертов, в минимальный набор вошла форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, канцелярский набор, дневник, тетради и пенал.

