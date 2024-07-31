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31 июля, 08:00

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Аналитики: траты москвичей на минимальный школьный набор выросли на 11%

Аналитики назвали стоимость школьного набора в Москве в июле 2024 года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В июле 2024 года столичные родители потратили на покупку формы и школьных принадлежностей в среднем 17,6 тысячи рублей. Такие данные Москве 24 предоставили специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

Эксперты изучили покупки школьной атрибутики в Москве с 1 по 25 июля и сравнили их с данными за аналогичный период 2023 года. В качестве условного минимального набора аналитики взяли форму, рюкзак, рубашку, брюки, туфли, кроссовки, футболку, канцелярский набор, дневник, комплект тетрадей и пенал.

В итоге стоимость этого комплекта за год выросла в Москве на 11% и составила 17 634 рубля. Кроме того, число покупок товаров из минимального набора оказалось выше на 9%.

В целом на школьных тратах в июле не экономили, особенно на предметах одежды и обуви. Родители выбирали более качественные и дорогие товары, что отразилось на величине ценника.
из исследования аналитического ресурса "Чек Индекс"

Готовый комплект канцтоваров обошелся жителям столицы в среднем в 1 561 рубль (+8%), рюкзак – в 3 066 рублей (+16%), а школьная форма – в 4 839 рублей (+7%). На дневник москвичи тратили в среднем 385 рублей (+18%), пенал с предметами канцелярии обошелся в 823 рубля (+1%), а набор карандашей и ручек – в 398 (+6%). Набор тетрадей стоил в среднем 426 рублей, что на 2% выше, чем в 2023 году, отметили аналитики.

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Из одежды средняя цена на школьную блузку или рубашку составила 1 139 рублей (+16%), на детские брюки либо юбку – 1 314 рублей (+13%), а за кроссовки в среднем заплатили 1 587 рублей (+3%). Туфли или ботинки обошлись родителям в 1 944 рубля (+19%), а футболка – в среднем в 551 рубль, что на 13% выше показателей июля 2023-го.

Более 60% товаров из списка приобретали на онлайн-площадках: прежде всего, это популярные маркетплейсы и сайты ретейлеров.

"Родители в Москве, в отличие от регионов, активнее приобретают школьную продукцию. В то время как по России в целом в июле фиксировалось снижение числа покупок на 12–14%", – говорится в исследовании.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запустить в России федеральную программу "Первосентябрьский капитал", чтобы компенсировать родителям часть затрат на подготовку детей к школе. Парламентарий предлагает выплачивать на каждого ребенка сумму в размере 25% от средней зарплаты по региону. Деньги должны приходить не позднее чем за месяц до начала учебного года, подчеркнул Чернышов.

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Медведева Светлана

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