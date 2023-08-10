Эксперты рассказали, как подготовить ребенка к школе

Фото: depositphotos/ZaraMuzafarova

Родителям первоклассников необходимо начать подготовку к 1 сентября с составления подробного списка покупок, сообщает RT.

Эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Яна Матлаш рассказала, что ученикам младших классов для учебы нужны пенал, дневник, ручки и простые карандаши, тетради в клетку и линейку, обложки, ластик и точилка, линейка, клей, ножницы, счетные палочки, веер цифр и букв, цветная бумага, пластилин и набор для рисования.

По ее словам, ученикам средних классов необходимы циркуль, транспортир, орфографический и толковый словари, а в старших классах – ручки, простые карандаши, текстовыделители, точилка, ластик, тетради, линейка, транспортир и циркуль, замазка, степлер и зажимы для бумаг.

Также Матлаш рассказала, как сэкономить на покупке школьных принадлежностей. Эксперт посоветовала сравнивать стоимость товаров в разных магазинах. По ее мнению, лучше выбирать онлайн-площадки.

Эксперт считает, что покупки надо делать в сезон распродаж или заранее. Кроме того, необходимо отправляться в магазин со списком необходимых покупок и следовать ему. Также Матлаш порекомендовала при подготовке ребенка к школе использовать канцтовары, оставшиеся у него с прошлого учебного года.

Общественный деятель, председатель Общественной палаты Одинцовского городского округа и глава местного сообщества родителей Марианна Кристалинская считает, что можно обойтись покупкой минимума школьных принадлежностей, так как полный список необходимого родители получат только после тематического собрания.

"Естественно, важно обратить внимание на канцелярию, обложки для книг, краски и прочее. Перед тем как закупать все остальное, стоит дождаться первого обсуждения соответствующих вопросов на встрече с учителем или родителями... Ближе к середине сентября во многих школах наверняка пройдут тематические собрания, и вся необходимая информация будет предоставлена. Она поможет родителям сориентироваться", – сказала Кристалинская.

Она отметила, что многое купленное заранее может не пригодиться. Кроме того, без согласования с учителем не нужно приобретать учебники, рабочие тетради. Если учитель советует что-то купить дополнительно, это можно решить на родительском собрании.

Ранее маркетолог Дмитрий Чумаков рассказал, что россиянам рекомендовали приобретать товары для школы в первой половине августа, поскольку в это время они на 20–25% дешевле, чем в конце месяца.

По его словам, если отправляться за покупками в начале августа, ассортимент товаров для школы будет больше. Кроме того, в это время часто действуют скидки.



Специалисты рассказали, во сколько обойдутся сборы ребенка в школу в 2023 году