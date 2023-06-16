Патриотические рекомендации по внешнему виду школьных товаров могут разработать в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг России Михаил Ветров предложил разработать патриотические рекомендации для производителей по внешнему виду школьных товаров. Соответствующее обращение направлено на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сообщает RT.

По словам Ветрова, такая просьба обусловлена письмами родителей, которые беспокоятся из-за "излишнего засилья" западной массовой культуры на школьных и учебных принадлежностях.

Как отметил президент ассоциации, в свободной продаже находятся тетради, дневники и другие школьные принадлежности с Человеком-пауком, Бэтменом, Капитаном Америкой. Однако при этом невозможно найти школьные принадлежности и товары, где изображены российские персонажи или личности, прославляющие Россию и ее достижения, подчеркнул Ветров.

"В данной связи прошу вас разработать патриотические рекомендации для производителей по внешнему виду школьных товаров и принадлежностей, поступающих в свободную розничную продажу в России", – указано в обращении.

Ранее в Госдуме предложили создавать при школах летние спортивно-патриотические лагеря. По мнению депутата Ивана Сухарева, летний трехмесячный перерыв мог бы использоваться институтом среднего образования в целях воспитательной работы с молодым поколением.

Кроме того, как отметил Сухарев, школа должна играть в воспитании патриотизма и культуры здорового образа жизни среди молодого поколения.

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