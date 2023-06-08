В России предложили обязать размещать государственный флаг на транспортных номерных знаках

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Доктор юридических наук Иван Соловьев направил обращение на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева с предложением сделать обязательным размещение флага России на автомобильных номерных знаках. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

Как отметил эксперт, сейчас в стране растет количество номерных знаков без российского флага. По его мнению, такое происходит, поскольку отсутствие триколора не противоречит ГОСТу.

Юрист подчеркнул, что при регистрации авто в ГИБДД владелец получает номера с триколором, однако частные конторы имеют право изготовить дубликаты номеров без государственного флага. Этим и пользуются водители, которые не хотят, чтобы флаг России присутствовал на их автомобильных номерах, подчеркнул эксперт.

По его словам, такое положение не способствует росту уважения к российскому государства в условиях конфронтации с антироссийскими силами. Соловьев связал отсутствие триколора на номерах с проявлением пренебрежения к России и призвал поддерживать высокий патриотический дух населения.

Ранее россиянку оштрафовали за демонстрацию бело-сине-белого флага, который является символом украинского формирования "Легион "Свобода России" (террористическая организация, запрещенная в РФ), на регистрационных знаках автомобиля.

При этом, как объяснила женщина, со временем красная краска на государственном флаге РФ могла стереться с ее автомобильного знака. Ее супруг выразил мнение, что неизвестные могли специально закрасить красный цвет.

Машины получат номера по месту регистрации владельца