Россиянку оштрафовали за демонстрацию бело-сине-белого флага

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В РФ запретили бело-сине-белый флаг, который является символом украинского формирования "Легион "Свобода России" (террористическая организация, запрещенная в РФ), россиянка получила штраф за его демонстрацию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Зеленоградского суда столицы, женщину признали виновной по статье 20.3 КоАП "Публичная демонстрация символики террористической организации".

Было установлено, что она демонстрировала другим прохожим и проезжающим автомобилям символику в виде флага с бело-сине-белыми цветами, которая была размещена на государственном регистрационном знаке.

Сама женщина объяснила, что со временем красная краска на государственном флаге РФ могла стереться с ее автомобильного знака. Ее супруг выразил мнение, что неизвестные могли специально закрасить красный цвет.

Суд постановил, что россиянка была уличена в факте демонстрации запрещенной символики, в связи с чем ее оштрафовали на 2 тысячи рублей и конфисковали номера машины. Помимо этого, ее оштрафовали еще на 2,5 тысячи рублей за невыполнение законного требования полицейского.

Женщина рассказала, что какое-то время она спокойно общалась с сотрудником ДПС, но позже приехали его коллеги, что вызвало у нее страх и она закрылась в машине, начав звонить своему супругу.

Росфинмониторинг внес "Легион "Свобода России" в перечень террористов и экстремистов 15 мая. В середине марта Верховный суд РФ признал организацию террористической и запретил ее деятельность в стране.

Отмечалось, что "Легион" был создан на Украине с целью подрыва основ конституционного строя и свержения власти в РФ.



Госдума приняла закон о штрафах за дискредитацию добровольцев, участвующих в СВО

.

