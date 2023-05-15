Украинский "Легион "Свобода России" внесли в перечень террористов Росфинмониторинга

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Украинское вооруженное формирование "Легион "Свобода России" (террористическая организация, запрещенная в РФ) внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В середине марта Верховный суд РФ признал данную организацию террористической и запретил ее деятельность в России. Из материалов дела следовало, что "Легион" был создан на Украине с целью подрыва основ конституционного строя и свержения власти в РФ.

Кроме того, 15 мая Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Александра Пермякова, обвиняемого по делу о покушении на писателя Захара Прилепина.

6 мая автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвали. В результате погиб сотрудник Росгвардии, который также ехал в машине. Сам писатель был ранен.

По факту инцидента СК возбудил уголовное дело. Позже правоохранители задержали предполагаемого инициатора покушения. Им оказался Александр Пермяков, который признался в содеянном и рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему предъявили обвинения по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".



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