Суд приговорил к 4 годам россиянина за попытку уехать на Украину и воевать против РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Лефортовский районный суд Москвы приговорил бывшего военнослужащего Французского иностранного легиона Максима Дмитриенко к четырем годам лишения свободы за попытку уехать на Украину и воевать против России, сообщает ТАСС.

Дмитриенко признали виновным в попытке участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России.

Его лишили свободы на четыре года с ограничением свободы сроком на один год. Осужденный проведет два года в тюрьме, а следующие два – в колонии строгого режима.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму 35-летнего жителя Санкт-Петербурга, который планировал воевать на стороне Украины.

Задержанный планировал пересечь государственную границу России для вступления в незаконное вооруженное формирование на территории Украины. Он прошел ускоренный курс обучения по медицинской, тактической и огневой подготовке.

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